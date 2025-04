Turski mornari objavili snimak napada: Razaranje je katastrofalno VIDEO

Sinoćnji vazdušni napadi američkih snaga pogodili su obalne gradove u kojim su locirani vojni ciljevi Huta, a to su uspeli da zabeleže mobilnim kamerama turski pomorci.

Brod koji je plovio pod turskom zastavom zatekao se nedaleko od jemenske obale kada su prve bombe i rakete američkih vazdušnih snaga pogodile ciljeve.

Turkish sailors filming the US strikes on the Houthis in Yemen. pic.twitter.com/4iyhtGXk9D

— Clash Report (@clashreport) April 28, 2025