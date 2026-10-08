Nakon 28 stepeni kiša i hladnoća: Poznato i kada stiže prvi snijeg

Klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović najavljuje nestabilan period koji bi mogao potrajati desetak dana, dok dugoročne prognoze ukazuju na nastavak iznadprosječnih temperatura do kraja godine.

„Već dvije sedmice imamo miholjsko ljeto u Bosni i Hercegovini, idealne temperature zraka za ovaj period godine, nadprosječno visoke, obilje sunca i anticiklona koja nam je sve to donijela lagano posustaje. Na njeno mjesto dolazi jedna plitka ciklona na sjeveru Jadrana, koja će diktirati vremenske prilike u narednih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini“, kazao je Krajinović.

Prve obilnije padavine očekuju se na jugu, jugozapadu i zapadu zemlje, a zatim će se kišni talas proširiti prema centralnim, istočnim i sjeveroistočnim krajevima. Najviše kiše trebalo bi pasti u južnim dijelovima BiH, dok će Tuzlanski kanton i Bijeljina dobiti znatno manje padavina.

Kiša će djelimično ublažiti višemjesečnu sušu, ali prema trenutnim prognozama neće biti dovoljna da nadoknadi sav deficit padavina.

Osjetan pad temperatura

Nakon dana u kojima su maksimalne temperature dostizale 25 do 28 stepeni, od subote se u Bosni očekuje najviše oko 18 stepeni, dok će u Hercegovini temperature biti do 24 stepena. Jutra će biti nešto blaža, s temperaturama između četiri i osam stepeni u Bosni i oko 10 stepeni u Hercegovini.

„Sve u svemu, prava jesen stiže u Bosnu i Hercegovinu već večeras i već sutra ćemo osjetiti pravi jesenji dan u našoj zemlji“, poručio je Krajinović.

Nestabilno vrijeme trebalo bi se zadržati narednih desetak dana, uz česte padavine širom zemlje i povremene kraće sunčane periode.

„Pred nama je period turbulentnih situacija u atmosferi. To ukazuje da ćemo imati dosta promjenljivo vrijeme narednih desetak dana. U takvim okolnostima česte padavine će se javljati u Bosni i Hercegovini, padavine koje će biti prisutne na cijelom prostoru naše zemlje“, rekao je Krajinović.

Krajem naredne sedmice očekuje se dodatno zahlađenje, a promjenu vremena pratit će i smjena juga i sjevernog vjetra.

Krajinović građanima savjetuje da narednih dana budu spremni na promjenjive uslove.

„Sada kišobran, da je obavezno uz nas narednih nekoliko dana, adekvatno odijevanje i pripremiti se za kišu koja ponegdje može biti intenzivnija, praćena grmljavinom“, upozorio je.

Zima toplija, ali snijeg nije isključen

Dugoročni modeli trenutno predviđaju natprosječne temperature tokom oktobra, novembra i decembra, uz manje kišnih i snježnih dana i ukupno manje padavina od prosjeka.

To ipak ne znači da neće biti hladnih prodora, minusa i snijega.

„To ne znači da mi nećemo imati tokom hladnijeg perioda godine onih prodora hladne zračne mase sa pojavom snijega, sa pojavom minusa. Zima je takva kod nas, nije to ništa neuobičajeno. Pa i evo, u ovoj promjeni koja nam stiže, na planinama se očekuju i snježne padavine tokom iduće sedmice“, istakao je Krajinović.

Na najvišim planinama centralne Bosne već naredne sedmice mogući su susnježica i snijeg. Ipak, zbog još uvijek relativno tople podloge, za sada nema naznaka stvaranja značajnijeg snježnog pokrivača,pišu Vijesti

Krajinović ističe da je teško precizirati kada će pasti prvi ozbiljniji snijeg, ali da takva pojava ne bi bila neuobičajena ni u oktobru ni novembru.

„Bosna i Hercegovina tokom svih 12 mjeseci na svom području registrovala je snježni pokrivač, tako da snijeg i u augustu na planini Bjelašnici nije neuobičajen, a kamoli u mjesecu oktobru ili novembru“, zaključio je Krajinović u razgovoru za Novu BH.

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