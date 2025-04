Sumnja se na cyber napad: Španija i Portugal u potpunom mraku, vlasti istražuju uzrok nestanka struje

Špansko ministarstvo zdravlja navelo je da je u kontaktu s regionalnim vlastima kako bi procijenili obim nestanka električne energije uvjeravajući javnost da bolnice imaju agregate.

Zračni promet u Španiji i Portugalu pod utjecajem je prekida električne energije, iako još uvijek nema većih otkazivanja letova. S druge strane španski nacionalni željeznički operater Renfe prijavio je zaustavljanje saobraćaja.

Španska vlada je pokrenula istragu o ovim nestancima struje, koristeći tehničke timove iz nekoliko ministarstava. Vlasti za sada nisu dale nikakvo tehničko ili zvanično objašnjenje za nestanak struje u državi.

Nacionalni institut za cyber sigurnost (INCIBE) također analizira situaciju kako bi utvrdio da li bi to mogao biti cyber napad, ali do sada nije došao do zaključaka.

Španija ima ekstenzivnu i složenu elektroenergetsku mrežu, kojom prvenstveno upravlja Red Eléctrica de España (REE) dok se za prenos i distribuciju koriste brojne ditributivne kompanije, prenosi Klix.

