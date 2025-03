Trump zaprijetio Zelenskom velikim problemima ako odbije sporazum o mineralima

“Mislim da se Zelenski, usput rečeno, pokušava izvući iz sporazuma o rijetkim mineralima, a ako to učini, imat će ozbiljne, velike probleme”, rekao je Trump novinarima u predsjedničkom avionu poznatom kao Air Force One.

Trump je dodao da je sporazum već dogovoren i optužio Zelenskog da sada pokušava ponovo pregovarati o uslovima.

“Bili smo postigli dogovor o rijetkim mineralima, a sada on govori: ‘Pa, znate, želim ponovo pregovarati o sporazumu.’ On želi biti član NATO-a. Ali, nikada nije trebao postati član NATO-a. On to razumije, tako da, ako želi ponovo pregovarati, suočit će se s velikim problemima”, rekao je Trump.

S druge strane, Zelenski je u petak naglasio da Ukrajina neće prihvatiti sporazum o mineralima koji bi ugrozio njeno pridruživanje Europskoj uniji.

“Ništa što bi moglo ugroziti pristupanje Ukrajine EU nije prihvatljivo,” izjavio je Zelenski na konferenciji za novinare u Kijevu.

Njegov stav dodatno je pojasnio ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha, koji je u nedjelju poručio da Ukrajina nikada neće prihvatiti sporazum koji bi oslabio njenu poziciju.

“Vidimo rusku strategiju i nikada nećemo prihvatiti ništa što bi Ukrajinu učinilo slabom ili ranjivom”, rekao je Sibiha. “Naprotiv, pravi i pravedan mir zahtijeva snažne i dugoročne sigurnosne garancije”.

Ove izjave dolaze nakon što je Washington ponudio novi sporazum o mineralima, prema kojem bi SAD dobio pristup ukrajinskim rezervama nafte, plina i minerala putem zajedničkog investicionog fonda koji bi dijelio prihode između dvije zemlje.

Međutim, Zelenski je upozorio da novi nacrt sporazuma sadrži mnoge stavke koje prethodno nisu bile dogovorene, uključujući odredbe koje su već ranije odbačene od obje strane, prenosi ukrajinski mediji,piše N1

Bloomberg je u petak izvijestio da će Ukrajina zatražiti izmjene sporazuma, uključujući veće investicije SAD-a i dodatna pojašnjenja o načinu funkcionisanja zajedničkog fonda za obnovu.

Istovremeno, ruski državni mediji izvještavaju da su Moskva i Washington započeli razgovore o vlastitom sporazumu o rijetkim mineralima.

“Rijetki metali su važna oblast za saradnju, i svakako smo započeli diskusije o raznim projektima vezanim za rijetke metale u Rusiji,” izjavio je Kirill Dmitrijev, izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za međunarodnu ekonomsku i investicionu saradnju, prenosi Politico.

Facebook komentari