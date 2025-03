Rusija izvela niz napada dronovima na Kijev: Meta stambene četvrti

U napadu dronovima koje je Rusija tokom noći pokrenula na Kijev, gađajući stambene zgrade i uzrokujući nekoliko požara u cijelom gradu, poginule su dvije osobe, a najmanje ih je sedam povrijeđenih, izvijestili su ukrajinski dužnosnici i državna služba za hitne slučajeve rano u nedjelju

Smoke rises in the sky over the city after a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine July 8, 2024. REUTERS/Stringer