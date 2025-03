“Obukao uniformu i došao u Kursk” VIDEO

Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je sastanak na komandnom punktu kurske grupacije snaga, a pojavio se u nesvakidašnjem izdanju.

On je nosio uniformu, a ubrzo je čuo najnovije informacije.

Načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov izvestio je Putina o oslobođenim teritorijama u Kurskoj oblasti i rekao da su planovi Ukrajine propali, a predsednik Rusije mu se zahvalio za sve što su učinili u toj oblasti.

– Oružane snage Ukrajine u Kurskoj oblasti su opkoljene i izolovane. Njihovi gubici su oko 67.000 vojnika i 400 tenkova. Za pet dana oslobođeno je 24 naselja Kurske oblasti – dodao je Gerasimov.

Kako prenose ruski mediji, Putin je rekao da se razmišlja o pravljenju zone bezbednosti duž državne granice.

On je, takođe, poručio na human odnos prema svima koji su zaroboljeni, a one koji ometaju Rusiju u Kurskoj oblasti nazvao teroristima.

🇷🇺 Russian President Putin meets Chief of Staff Gerasimov at one of Kursk's Command Posts. pic.twitter.com/SzKXE044zn

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 12, 2025