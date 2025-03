“Ne trebaju nam vaši proizvodi”

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je rekao kako je Kanada najavila uvođenje dodatnih carina SAD.

“Uprkos činjenici da Kanada naplaćuje SAD carine od 250 do 390 odsto na mnoge naše poljoprivredne proizvode, odlučili su da dodaju 25 odsto carina na struju. Nama to nije dozvoljeno. Budući da su naše carine recipročne, vratićemo sve 2. aprila. Kanada krši carine i to je uvek radila. Amerika više neće subvencionisati Kanadu. Ne trebaju nam vaši automobili, vaš građevinski materijal, vaša energija i vrlo brzo ćete to saznati. Učinićemo Ameriku ponovno velikom”, rekao je Tramp.

Premijer Ontarija, lider najmnogoljudnije kanadske provincije, objavio je da od ponedeljka naplaćuje 25 posto više struje za 1,5 miliona Amerikanaca kao odgovor na trgovinski rat američkog predsednika Donalda Trampa.

Ontario snabdeva strujom Njujork, Minesotu i Mičigan.

“Neću okljevati da povećam ovu naknadu. Ako Sjedinjene Američke Države eskaliraju, neću okljevati da u potpunosti isključim struju. Vjerujte mi kada kažem da ne želim ovo da radim. Osjećam se užasno zbog američkog naroda koji nije započeo ovaj trgovinski rat. Jedna osoba je odgovorna, to je predsjednik Tramp”, rekao je lider provincije Dag Ford.

