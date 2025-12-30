Vučić priznao: Srbija 83 dana bez kapi nafte iz Janafa

Vučić je naglasio da, uprkos tome, Srbija održava stabilnost i da već 83 dana nije prošla ni kap nafte kroz Janafov cjevovod.

Na godišnjoj konferenciji za građane Vučić je pojasnio da se nada dolasku pozitivne odluke za NIS, ali da u potpunosti ne može biti siguran,pišu Vijesti

“U svakom slučaju želim da obavijestim građane da smo već 83. dan bez kapi nafte koja je prošla Janafovim cjevovodom, a ipak smo uspjeli da zadržimo punu stabilnost”, rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je dodao da je važno da građani znaju realno stanje, jer, kako je rekao, neki pokušavaju da prikriju problem tvrdeći da je sve normalno.

“Za građane je normalno i ja sam zadovoljan zbog toga. Naša je obaveza da ljudima omogućimo normalan i dostojanstven život, da se ne vrati doba kantica i drugih problema. Ali za nas je sve ovo vanredno. Trošimo rezerve koje smo mukotrpno skupljali godinama. Skupljali smo novac, plaćali i radili sve što je bilo potrebno”, istakao je Vučić.

On je posebno naglasio da Srbija danas koristi svoju “srebrninu”, prenosi Tanjug.

