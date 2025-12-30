Svijet

Saudijska Arabija izvela zračne udare na susjednu državu FOTO / VIDEO

Objavljeno prije 1 sat

Saudijski zračni napadi pogodili su jemensku luku Mukalla, ciljajući brodove iz UAE-a koji prevoze oklopna vozila i oružje za separatiste Južnog prijelaznog vijeća (STC) koje podržavaju UAE.

Napetosti između snaga koje podržavaju Saudijska Arabija i snaga koje podržavaju UAE naglo su eskalirale nakon što su pro-UAE snage zauzele velike dijelove istočnog Jemena, ignorirajući saudijska upozorenja, pa čak i nedavni zračni napad upozorenja.


