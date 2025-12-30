“Nelegitimno i neprihvatljivo”

Erdogan je na zajedničkoj konferenciji za novinare rekao da je u Somaliji postignut značajan napredak u sigurnosti unatoč raznim sabotažama onih koji ne žele da se Somalija ponovno uzdigne, javlja Anadolu Agency.

Dodao je da Turska planira započeti operacije bušenja na velikim dubinama u moru zemlje 2026. godine te da će te aktivnosti značajno doprinijeti dobrobiti somalijskog naroda.

Prema Erdoganu, Ankara je svojoj floti dodala dva nova broda za dubokomorsko bušenje.

Somalijski predsjednik Hassan Sheikh Mohamud rekao je da je agresivni stav izraelskog premijera Benjamina Netanyahua protiv teritorijalnog integriteta Somalije neprihvatljiv.

U petak, 26. decembra, Izrael je priznao separatističku regiju Somalije , Somaliland , kao neovisnu suverenu državu, čime je postao prva zemlja na svijetu koja je priznala njegovu neovisnost.

Somaliland je 1991. godine proglasio jednostranu neovisnost od Somalije, a somalijska vlada odbija ga priznati kao neovisnu državu, smatra ga sastavnim dijelom svog teritorija i smatra svaki izravni sporazum ili angažman s njim kršenjem somalskog suvereniteta i jedinstva.

