Izraelska vlada najavljuje bojkot lista Haaretz zbog tvrdnji da podržava ‘neprijatelje’

Prema Galei Tzahal, vlada je odlučila prekinuti veze s Haaretzom i u reklamnim i u uredničkim pitanjima. Ministarstva, reklamne agencije i državne tvrtke dobile su upute da prekinu sve oblike kontakta s novinama.

U izraelskom radijskom izvješću navodi se da je bojkot proveden prema vladinoj odluci donesenoj u studenom 2024., koja je također pozivala na izolaciju novina od komunikacije sa službenim računima visokih medijskih ureda unutar izraelske vojske.

U izjavi, izraelska vlada je rekla da je Haaretz objavljivao uvodnike tijekom rata u Gazi koji su “naštetili legitimitetu Države Izrael u svijetu i njezinom pravu na samoobranu”.

U izjavi se navodi da vlada „neće prihvatiti situaciju u kojoj izdavač službenih novina u Izraelu poziva na sankcije protiv sebe i podržava neprijatelje države usred rata“. Na temelju toga, navodi se da će sve veze s novinama biti prekinute i da se putem njih neće davati službene izjave.

Ovaj potez dolazi otprilike mjesec dana nakon što je Knesset u prvom čitanju odobrio zakon kojim se nameću nova ograničenja slobode mišljenja i izražavanja, prema Yediot Aharonot-u.

Hebrejski dnevnik izvijestio je da je prijedlog zakona pod nazivom “Reforma medijskog sustava” podnio ministar komunikacija Shlomo Karhi te da je prošao početno glasovanje na plenarnoj sjednici Knesseta.

Zakon proširuje ovlasti rabinskih sudova na štetu autoriteta izraelske državne odvjetnice Gali Baharav-Miare, koja se protivila zakonu. Upozorila je da on „uključuje aranžmane koji pogoršavaju rizike za sliku slobodnog tiska u Izraelu“.

„Postoji istinska zabrinutost zbog značajnog komercijalnog i političkog utjecaja i miješanja u rad medijskih institucija“, rekla je.

Facebook komentari