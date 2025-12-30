Iranski predsjednik reagovao na Trumpove prijetnje: Naš odgovor će biti oštar

Pezeshkian je svoju reakciju objavio na društvenoj mreži X, direktno se osvrnuvši na izjavu Donalda Trumpa nakon sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

“Odgovor Islamske Republike Iran na bilo kakvu okrutnu agresiju bit će oštar i obeshrabrujući”, napisao je Pezeshkian na svom profilu,pišu Vijesti

Trump je ranije izjavio da Iran nastavlja s povećanjem proizvodnje balističkih raketa i izgradnjom nuklearnih postrojenja, što je potvrdilo i izraelsko zvaničništvo protekle sedmice.

Pored toga, nedavna vježba raketnih jedinica iranske vojske odnosno Korpusa islamske revolucionarne garde, shvaćena je kao dodatni vid provokacije Teherana.

