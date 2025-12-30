BiH

Meteorolog koji je predvidio snježni kolaps 2012. upozorava: Početak januara donosi ekstremno vrijeme, snijeg će pasti i u Hercegovini i Dalmaciji

Objavljeno prije 32 minute

Mostarski meteorolog, profesor Zoran Zadro, koji je još 2012. godine upozoravao na veliku snježnu katastrofu najavljuje vrlo nestabilan početak januara širom regije.

Dok bi snijeg mogao stvarati velike probleme u Sloveniji, većem dijelu Hrvatske, te sjeverozapadnoj, sjevernoj i zapadnoj Bosni, u isto vrijeme bi u Hercegovini, Dalmaciji i Crnoj Gori od 3. do 7. januara mogle pasti ekstremne količine kiše.

S tolikim količinama kiše izgledna je opasnost od lokalnih poplava i odrona, objavio je mostarski meteorolog profesor Zoran Zadro na Facebook stranici “Globalna klima i vrijeme kroz povijest i u novije vrijeme.

Prema njegovim riječima, od 6. januara očekuje se prodor hladnijeg zraka, uz formiranje sekundarnog ciklonalnog sistema nad srednjim i južnim Jadranom. Taj sistem će zahvatiti veći dio Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije.

U takvim meteorološkim okolnostima moguće su snježne padavine u velikom dijelu regije, dok bi se snježna granica između 6. i 12. januara mogla spustiti i na niže nadmorske visine – posebno u zaleđu Dalmacije, srednjoj Crnoj Gori i većem dijelu Hercegovine.

Za razliku od ostatka Balkana, Makedonija će, prema trenutnim prognozama, na ozbiljniji snijeg morati pričekati barem do 9. januara 2026. godine.


