Meteorolog koji je predvidio snježni kolaps 2012. upozorava: Početak januara donosi ekstremno vrijeme, snijeg će pasti i u Hercegovini i Dalmaciji

Dok bi snijeg mogao stvarati velike probleme u Sloveniji, većem dijelu Hrvatske, te sjeverozapadnoj, sjevernoj i zapadnoj Bosni, u isto vrijeme bi u Hercegovini, Dalmaciji i Crnoj Gori od 3. do 7. januara mogle pasti ekstremne količine kiše.

S tolikim količinama kiše izgledna je opasnost od lokalnih poplava i odrona, objavio je mostarski meteorolog profesor Zoran Zadro na Facebook stranici “Globalna klima i vrijeme kroz povijest i u novije vrijeme.”

Prema njegovim riječima, od 6. januara očekuje se prodor hladnijeg zraka, uz formiranje sekundarnog ciklonalnog sistema nad srednjim i južnim Jadranom. Taj sistem će zahvatiti veći dio Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije.

U takvim meteorološkim okolnostima moguće su snježne padavine u velikom dijelu regije, dok bi se snježna granica između 6. i 12. januara mogla spustiti i na niže nadmorske visine – posebno u zaleđu Dalmacije, srednjoj Crnoj Gori i većem dijelu Hercegovine.

Za razliku od ostatka Balkana, Makedonija će, prema trenutnim prognozama, na ozbiljniji snijeg morati pričekati barem do 9. januara 2026. godine.

Facebook komentari