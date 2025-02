Rusija napala Kijev balističkim raketama VIDEO

“Ovako Putin želi završiti rat. Rusija je izvela raketni napad na Kijev i njegovu okolicu”, objavio je Andrij Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

UPDATE: Additional documentation showing residential buildings in Kyiv, Ukraine on fire following a ballistic missile attack by Russia. https://t.co/WvKd5OoJAa pic.twitter.com/hfvlV0xkKK

BREAKING: Footage shows residential buildings on fire in the Ukrainian capital Kyiv following a Russian ballistic missile attack. pic.twitter.com/GVItewQkjy

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko naveo je da je najmanje jedna osoba ubijena, kao i da je izbilo više požara na stambenim i nestambenim objektima.

Više osoba je ozlijeđeno, uključujući devetogodišnju djevojčicu u okrugu Obolon, nakon što je raketa pogodila poslovnu zgradu, izvijestila je Državna služba za hitne situacije Ukrajine. Dvoje ozlijeđenih završilo je u bolnici, ali nije poznata težina njihovih ozljeda.

Ispaljene četiri balističke rakete?

Upozorenje za zračni napad upalilo se tek na samom početku napada, što sugerira da ukrajinska obrana nije mogla radarom na vrijeme detektirati napad. Još nije službeno poznato koje je rakete koristila ruska vojska ovom prilikom. Preliminarni izvještaji ukazuju na to da su prema glavnom gradu ispaljene četiri balističke rakete Iskander, javlja Kyiv independent.

Massive russian missile attacks on Kyiv.

And a few hours earlier, Trump said: "russia has treated the Americans very well and this could be the beginning of the process of ending the russian Federation's war against Ukraine."

But russia is not a country that can be trusted and… pic.twitter.com/tUrqIgkk8l

