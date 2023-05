MAJKA DJEČAKA-UBICE UPORNO TVRDI SAMO JEDNO: Na sve načine pokušava da izvuče Kostu na SLOBODU

M. K. majka dječaka koji je u OŠ “Vladislav Ribnikar” pobio osmoro djece i portira, najprije je potpisala saglasnost za njegovo liječenje na psihijatriji, ali sad je promijenila ploču.

Naime, M. K., majka dječaka koji je u OŠ “Vladislav Ribnikar” pobio osmoro djece i portira, tvrdi da je Kosta zdrav i da ljekari treba da ga puste iz bolnice.

Dobro obavješteni izvor pojašnjava da je M. K. potpisala saglasnost za liječenje svog sina samo dan nakon što je Kosta, poslije jezivog masakra u školi, smješten u psihijatrijsku bolnicu.

– U to vrijeme Kostina majka je još bila u šoku zbog zločina koji je počinio njen sin, pa je na nagovor ljekara i radnika Centra za socijalni rad pristala da potpiše saglasnost. Međutim, kad je malo došla sebi, tražila je da povuče tu saglasnost, tvrdeći da je potpis stavila u stanju šoka i da nije mogla racionalno da razmišlja. Ona je svjesna da je njen sin krivično neodgovoran, pošto nema navršenih 14 godina i da je jedini način da se on drži u bilo kakvoj izolaciji taj da bude zatvoren u bolnici, na obaveznom liječenju – napominje izvor “Informera” i dodaje:

– Ona se oštro protivi tome da joj sin do kraja života provede u ludnici i sad na sve načine pokušava da ga izvuče na slobodu.

Na drugoj strani, advokat Jugoslav Tintor objašnjava da će o boravku K. K. (13) u psihijatrijskoj klinici konačnu odluku dati konzilijum ljekara i sud.

– U konkretnom slučaju primjenjuje se Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama. Kada neko za kog se utvrdi da ima mentalne smetnje bude smješten u psihijatrijsku ustanovu, on može tamo boraviti uz njegov pristanak ili pristanak njegovog zakonskog zastupnika. Moguće je da bude smješten u psihijatrijsku ustanovu i bez njegovog odobrenja ukoliko konzilijum psihijatara utvrdi da za to postoje razlozi, odnosno da je to neophodno da bi se spriječilo ugrožavanje života tog lica ili života i bezbjednosti drugih lica, što bi ovdje mogao biti slučaj – navodi Tintor i precizira:

– Inicijalno se traži pristanak osobe ili zastupnika, a ukoliko dođe do protivljenja, onda se može pribjeći postupku koji predviđa zakon, a to je zadržavanje u psihijatrijskoj ustanovi bez pristanka. Ako je majka opozvala svoj pristanak za liječenje, svoje mišljenje daje tim stručnjaka, a sve se šalje sudu, koji u vanparničnom postupku odlučuje o zadržavanju lica s mentalnim smetnjama u psihijatrijskoj ustanovi. Sud periodično dobija izvještaj kako se kreće lečenje. Ako nema pomaka, onda se liječenje svakako produžava.

Kostina majka je, inače, doktor nauka i radila je kao asistent u Centru za forenzičku i primjenjenu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta u Beogradu. Muž je takođe intelektualac i doktor je radiologije. On je trenutno u pritvoru, pošto je Kosta počinio pokolj sa očeva dva pištolja, koje mu je prethodno uzeo iz sefa u porodičnom stanu na Vračaru.

Podsjetimo, Kosta je 3. maja u 8.40 ušao u školu i bez reči ubio pripadnika obezbjeđenja Dragana Vlahovića i još tri djevojčice koje su se zatekle kod ulaza. Zatim je u hodniku zamijenio okvir s municijom u pištolju i ušao u učionicu u prizemlju, gdje je Kostino odjeljenje 7/2 imalo čas istorije. Tamo je najprije ranio u ruku i stomak nastavnicu, pa se okrenuo i zapucao ka djeci. Likvidirao je pet đaka i ranio još šestoro školskih drugara.

U to vrijeme, tačno u 8.42, policiju je pozvala zamjenica direktora škole i prijavila da se u zgradi čuje pucnjava. U međuvremenu, Kosta je izašao iz učionice, pa je kod stepeništa odbacio još jedan prazan okvir municije, a onda je i sam pozvao policiju, rekavši da je pobio djecu “jer je psihopata”, piše Informer.

Facebook komentari