Dačić: Srbija bi mogla uvesti sankcije Rusiji ako građani budu trpjeli nepopravljivu štetu

Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić kazao je kako je od početka rata u Ukrajini stajalište Srbije isto i da on jučer nije rekao ništa novo kada je izjavio da je Srbija ostavila otvorenu mogućnost uvođenja sankcija Rusiji, ali da su mediji prenosili dijelove koji su im bili interesantni.

Dačić je ponovio kako bi Srbija mogla uvesti sankcije Rusiji ako privreda i građani te zemlje budu trpjeli nepopravljivu štetu, odnosno ukoliko bude dodatnih pritisaka, ali da za sada nije bilo potrebe da se sankcije razmatraju.

Prema njegovim riječima, trgovinska razmjena Srbije s Rusijom nikad nije bila velika, dvije do tri milijarde dolara, a od toga je uglavnom riječ o uvozu energenata iz Rusije.

Dačić je također istakao da one zemlje koje su uvele sankcije Rusiji sada imaju veću trgovinsku razmjenu s tom zemljom nego ranije.

Šef srbijanske diplomacije kazao je da Srbija od početka podržava teritorijalnu cjelovitost Ukrajine i da je uvijek glasala za takve rezolucije Ujedinjenih naroda, prenosi Beta.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić do sada se oglušio na višestruke pozive da uskladi svoju vanjsku politiku s onom EU i uvede sankcije Rusiji pravdajući to bliskim odnosima i ovisnošću o ruskim energentima, no priznao je da će u jednom trenutku morati pristati na međunarodne zahtjeve.

Desno krilo na srbijanskoj političkoj sceni i ultranacionalisti Vučića optužuju da će pristati na uvođenje sankcije Rusiji i tako “ispuniti i taj zahtjev Zapada”, te da će pristati na “politiku ucjena koje će slijediti jedna za drugom” i u pogledu prihvaćanja europskog plana za Kosovo, kojim se sugerira uzajamno priznanje i članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, piše Beta.

