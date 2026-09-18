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Drama u Makarskoj: Završio u zatvoru zbog objava o Hrvatskoj i Mladiću

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Objavljeno prije 21 minuta

Radi vrijeđanja Republike Hrvatske i njezinih građana te veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na društvenoj mreži, na 14 dana u zatvoru završio je državljanin Srbije (49) kojeg je, zbog majice Crvene zvezde koju nije želio skinuti, prije dva dana u Makarskoj u more gurnuo 43-godišnjak.

Kako se u subotu saznaje na Općem prekršajnom sudu, na prijedlog policije mu je zbog narušavanja javnog reda i mira određeno zadržavanje u zatvoru na 14 dana nakon čega je odveden u splitski zatvor na Bilicama.

U zatvoru je završio nakon što je policija, poslije incidenta u kojem je zbog nošenja majice Crvene zvezde bio gurnut u more u Makarskoj, provjerom njegovog profila na društvenoj mreži utvrdila da je veličao ratnog zločinca Ratka Mladića, a u drugoj je objavi vrijeđao Republiku Hrvatsku i njezine građane,pišu Vijesti

Muškarac (43) koji ga je prije dva dana gurnuo u more prekršajno je prijavljen zbog narušavanja javnog reda i mira te je nakon ispitivanja pušten na slobodu, prenosi Hina.


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