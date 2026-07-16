Milica Todorović progovorila o onome o čemu mnogi šute: „Ne zna se ko se više drogira“

Milica Todorović nedavno je postala majka, a u novom poglavlju života otvoreno je govorila i o teškom periodu kroz koji je prošla. Pjevačica je priznala da je doživjela sagorijevanje, zbog čega joj je muzika u jednom trenutku postala teret, a počela je razmišljati i o povlačenju sa estrade.Svoje iskustvo pretočila je i u pjesmu „33“, za koju kaže da je autobiografska.

Težak period

– Ja sam skoro pričala o jednom težem periodu života i zato sam rekla da je pjesma „33“ negdje moja životna pjesma. Zašto? Zato što me tek prošle godine stigao taj neki „burn-out“, kako bismo ga već nazvali, odnosno sagorijevanje. Osjetila sam da polako tonem, da me muzika umara i da me umaraju ljudi. Nije mi se izlazilo na binu da pjevam, nisu mi se davali intervjui – ispričala je Milica.

Dodala je da je tada imala osjećaj da dugo čeka da joj se dogode neke važne stvari u karijeri.

– Moja pjesma „33“ kaže: „A još si mlada da pale ti sveće, kad hoćeš sve, a ništa te neće“, a ja odavno hoću svašta nešto da mi se desi i neki veći koncert i…

Milica je tada odlučila javno govoriti o svojim problemima jer je željela ohrabriti i druge koji prolaze kroz slične situacije.

Potražiti pomoć

– Htjela sam da kažem da sam namjerno to javno rekla da bi ljudi koji imaju problema s tim negdje kazali: „Jao, ona je javna ličnost pa priča o tome.“ Da, ali ja sam živo biće, od krvi i mesa, to svima može da se desi i opet ću da kažem – ako se ne osjećate dobro, nije sramota obratiti se psihoterapeutu, psihijatru, bilo kome, da se ne bi desilo ubistvo, samoubistvo, da odete u drogu, da odete u alkohol – poručila je pjevačica,piše Avaz

Govoreći o stanju na estradi, Milica je kazala da mnoge njene kolege prolaze kroz ozbiljne probleme.

– Imamo puno primjera na estradi, pogotovo moje kolege i kolegice, ne zna se ko se više drogira, nažalost, meni je žao zbog toga. Ne krivim ih, samo nekako hoću da im dam podršku da kažem: „Evo ljudi, ja sam uspjela, možete i vi“ – kazala je Milica za „Blic“.

Njena poruka bila je jasna o psihičkim problemima treba govoriti otvoreno, a traženje stručne pomoći ne treba doživljavati kao sramotu.

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