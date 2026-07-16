Građani podijeljeni oko poštara Stipe: “Nestale su milijarde moj prijatelju”

Nakon što je priveden na granici prilikom povratka u Bosnu i Hercegovinu, ispitan je u PU Čapljina te pušten na slobodu jer, prema ocjeni Kantonalnog tužilaštva HNK-a, nisu postojali zakonski razlozi za određivanje pritvora.

Dok nadležni utvrđuju tačan iznos pronevjerenog novca, a Hrvatska pošta Mostar potvrđuje da su sve penzije na području Čapljine u cijelosti isplaćene korisnicima, ovaj nesvakidašnji slučaj postao je pravi hit. Pokrenuta je čak i kampanja podrške poštaru, a reakcije samih mještana Čapljine izrazito su podijeljene.

„Pa čovjek jednostavno iskoristi svoju priliku, evo vratio se, penzije su isplaćene, ne treba mu uzeti za zub to, svako radi greške“, smatra Toni iz Čapljine.

Sličnog je razmišljanja i njegov sugrađanin Mate:

„A pa vratit će se novac, nestale su milijarde, moj prijatelju, ne samo njegov novac.“

„Vidjela sam da mu brat vraća novac iz dijaspore i super, on se proveo. Opet je sve dobro prošlo u svakom slučaju“, komentirala je Marijana,pišu Vijesti

Ipak, nemaju svi razumijevanja za ovakav potez:

„Ne odobravam ovo šegačenje, dobrodošlice i takve stvari, to je ispod svakog nivoa. Treba ga dobro sankcionirati“, poručila je Ljiljana za Dnevnik.hr.

Iz Kantonalnog tužilaštva HNK-a navode kako se postupak nastavlja redovnim putem:

„Nakon ispitivanja, osumnjičeni je pušten na slobodu iz razloga što nisu postojali razlozi za predlaganje i određivanje mjere pritvora. U toku je utvrđivanje tačnog iznosa pronevjerenih novčanih sredstava, kao i prikupljanje drugih dokaza s ciljem utvrđivanja svih ostalih okolnosti. Po zaprimanju izvještaja od PU Čapljina, postupajući tužilac poduzet će daljnje dokazne radnje i potrebna vještačenja u ovom predmetu“, potvrdila je glasnogovornica tužilaštva Ana Rajič.

Podsjetimo, Jukićev nestanak prijavila je majka 7. septembra, nakon čega je utvrđeno da je preko Mostara i Sarajeva otputovao u Tursku, a zatim na Tajland, prije nego što se sam odlučio vratiti u zemlju.

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