Tramp povukao novi potez protiv Rusije: Kina i Indija sada su pod velikim pritiskom

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) potpisao je zakon kojim se uvode nove i široke sankcije Rusiji, a Vašingtonu (Washingtonu) se otvara mogućnost uvođenja visokih carina zemljama koje kupuju rusku naftu i plin. Zakon je usmjeren i na ruski energetski i odbrambeni sektor, kao i na mrežu tankera koja služi za zaobilaženje postojećih sankcija.Zakon sada nosi naziv „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026“, po republikanskom senatoru Lindseyju Grahamu, koji je preminuo u julu. Prije smrti bio je jedan od najglasnijih zagovornika oštrijih mjera prema Moskvi.

Carine do 100 posto

Nova zakonska regulativa Trampu daje široke ovlasti da uvede carine do 100 posto za velike kupce ruske energije, među kojima su prije svega Kina i Indija. Cilj takve mjere je dodatno izvršiti pritisak na zemlje koje nastavljaju kupovati rusku naftu i plin.

Zakon se odnosi i na iranski energetski sektor i sektor naoružanja, a predviđa sankcije protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina, visokih zvaničnika, banaka i drugih finansijskih institucija.

Posebna pažnja usmjerena je na takozvanu „flotu u sjeni“, odnosno tankere koji se koriste za transport ruske nafte i zaobilaženje postojećih ograničenja.

Pritisak na Indiju

Indija je već upozorila Washington da bi nove carine mogle ugroziti odnose dvije zemlje. Nju Delhi (New Delhi) je poručio da će nastaviti osiguravati energetsku sigurnost svog stanovništva i nabavljati energente od različitih dobavljača.

Indija je među najvećim kupcima ruske nafte, a više od 40 posto njenih ukupnih potreba za naftom trenutno dolazi iz Rusije. Zbog toga bi eventualno uvođenje carina od 100 posto moglo imati posljedice i po indijski izvoz na američko tržište.

Moskva reagovala

Kremlj je još prije Trampovog potpisivanja upozorio da bi nove američke sankcije dodatno otežale napore za postizanje mirovnog dogovora u Ukrajini.Rusija je nove mjere opisala kao neprijateljski potez, dok je cilj Vašingtona dodatno ograničiti prihode Moskve koji se koriste za finansiranje rata u Ukrajini,piše Avaz

Zakon je prethodno usvojen u američkom Senatu, a Zastupnički dom dao mu je konačno odobrenje ove sedmice. Tramp ga je potom potpisao 18. septembra, čime je stupio na snagu.

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