Crna hronika

Svirepo ubistvo u Srbiji: Sin usmrtio majku

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Objavljeno prije 1 sat

Dvadesetjednogodišnji A. B. oduzeo život svojoj majci Lj. B. (49) u porodičnom stanu u Ulici Alekse Šantića broj 66 u Novom Sadu.

Krvavom piru u gluvo doba noći prethodila je žestoka svađa. Oko 3 sata iza ponoći, iz stana ove porodice odjekivali su vika i galama koji su probudili i uznemirili stanare zgrade. Zabrinute komšije odmah su pozvale policiju, ne slutivši da se u susjedstvu odigrava najcrnji scenario.

Patrola policije u rekordnom roku stigla je na navedenu adresu. Prema nezvaničnim informacijama, kada su pripadnici MUP pokucali na vrata i pozvali mladića da otvori, A. B. je hladnokrvno otvorio stan i pred policajcima izgovorio riječi od kojih se ledi krv u žilama – odmah je priznao da je usmrtio majku. On je na licu mjesta stavljen pod kontrolu i uhapšen, piše Telegraf.

Na teren je po hitnom postupku izašla i ekipa Hitne pomoći, ali ljekari nisu mogli ništa da učine. Dežurni ljekar je samo mogao da konstatuje smrt nesrećne žene.

Pripadnici policije i nadležno tužilaštvo satima su obavljali uviđaj na licu mjesta kako bi se rasvijetlile sve okolnosti, tačan uzrok smrti, kao i motiv koji je mladića naveo na ovaj nezapamćeni zločin,pišu Vijesti


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