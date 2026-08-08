Emotivni oproštaj Lionela Mesija: Legendarni Argentinac objavio kraj reprezentativne karijere

Jedan od najboljih fudbalera u historiji, Lionel Mesi (Lionel Messi), zvanično je objavio da više neće nastupati za reprezentaciju Argentine. U emotivnom pismu objavljenom na svom Instagram nalogu, legendarni kapiten poručio je navijačima da je došao pravi trenutak za rastanak.

Messi je istakao da je odluka bila izuzetno teška i bolna, ali da je dres sa državnim grbom uvijek nosio sa velikim ponosom i davao sve od sebe na terenu.

Emotivna objava

U svojoj objavi, Messi se osvrnuo na dugačak i uspješan put u nacionalnom dresu:

– Nakon sveg ovog vremena od finala i nakon dugog razmišljanja, želim svima reći da se opraštam od reprezentacije… Bila je to odluka koja je boljela, i koja još uvijek boli duboko u mojoj duši, ali shvatam da je ovo pravi trenutak. Kunem se da sam uvijek davao sve od sebe, ne samo u ovim posljednjim godinama kada smo osvojili sve, već i ranije. Uvijek sam se borio i davao sve za ovaj dres, da vam donesem sreću i učinim vas ponosnim što ste Argentinci kroz fudbal.

Vremena nema još mnogo, poglavlja se privode kraju, a ovo je jedno koje me mnogo boli. Volim, volio sam i uvijek ću voljeti biti dio reprezentacije. Dao sam sve što sam imao; nemam više šta dati, a dolaze i nevjerovatni mladi igrači koji zaslužuju svoju priliku”, napisao je Messi.

Zahvalnost navijačima, porodici i saigračima

Messi je iskoristio priliku da se zahvali svima koji su ga pratili tokom dvije decenije reprezentativnog puta:

– Hvala vam za svu ljubav tokom ovih 20 godina. Nedostajat će mi da vas slušam kako nas bodrite sa tribina. Sada ću biti samo jedan od vas, uvijek pružajući podršku izvana, u dobrim i posebno u teškim trenucima. Hvala mojoj porodici što je uvijek bila tu i pratila me na ovom prelijepom, ali teškom putovanju. Hvala svakom treneru, saigraču i zvaničniku s kojima sam imao priliku podijeliti ovo putovanje. Sa sobom nosim nezaboravne uspomene i trenutke,piše Avaz

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Odlazim sa mirom u duši i ponosom, znajući da smo vam zajedno sa mojim saigračima dali trenutke o kojima ste mogli samo sanjati. Bilo je ludo proživjeti sve ovo s vama. Volim vas! Hvala Bogu što me učinio Argentincem. Idemo, Argentina!”

Mesi je dodao da je tekst napisao 21. jula, dva dana nakon finala, te da je nakon nedavnih dešavanja sa njegovim ocem još čvršće uvjeren u ispravnost svoje odluke.

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