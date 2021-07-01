Objavljeno kakvo će vrijeme biti do sredine septembra

Prema informacijama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperature su već u 11 sati bile visoke, u Sarajevu je već bilo 27 stepeni, u Tuzli 31, a u Mostaru i Neumu 33. Fotoreporter portala Radiosarajevo.ba zabilježio je kako građani Sarajeva, ali i turisti, provode još jedan vreo augustovski dan u šetnji, uz neizostavne šešire i zaštitu od sunca.

Iz FHMZ-a stigla je danas, 31. augusta, i srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu, za period od naredne dvije sedmice, do 15. septembra ove godine.

“Nastavlja se period natprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme, uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivniji pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne,pišu Vijesti

U narednih petnaest dana očekuje se prilično ujednačen temperaturni režim, uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 13 do 18 °C, a u Hercegovini od 17 do 23 °C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 34 °C, a u Hercegovini do 38 °C.”

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