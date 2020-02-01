Nedim Sladić: “Nekada smo u cijelom ljetu imali 12 vrelih dana, a sada…”

Poznati bh. meteorolog Nedim Sladić napravio je pregled vremenskih prilika u Sarajevu tokom augusta i objavio podatke koji pokazuju koliko su se vremenski obrasci promijenili.Prema njegovim podacima, Sarajevo je tokom augusta 2026. godine imalo čak 29 vrelih dana, odnosno dana kada je maksimalna temperatura zraka bila 30 stepeni ili viša.

– Uključujući i današnji dan, broj vrelih dana (tj. dana sa maksimalnom temperaturom zraka ≥30,0 °C) u Sarajevu tokom augusta 2026. iznosio je 29, što znači da su samo dva dana imala maksimalne vrijednosti ispod 30 °C – naveo je Sladić.

Sladić je uporedio i podatke iz različitih klimatoloških nizova za period od 1. juna do 31. augusta, odnosno za cijelo klimatološko ljeto.

– Prema tim podacima, u periodu 1961–1990. godine prosječno je zabilježeno 12 vrelih dana.

U narednom klimatološkom nizu, od 1981. do 2010. godine, prosjek je porastao na 24 vrela dana.U najrecentnijem nizu, koji obuhvata period 1991–2020. godine, prosjek iznosi 29,2 vrela dana.

Između 1.6. i 31.8., što pokriva cijelo klimatološko ljeto, u klimatologiji niza 1961–1990. prosječno smo imali 12 vrelih dana, u nizu 1981–2010. njih 24, a u najrecentnijem nizu 1991–2020. 29,2 – objavio je Sladić,piše Avaz

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