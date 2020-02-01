Tijela majke i sina nađena u stanu u fazi raspadanja

Tijela majke i sina, Mirjane (80) i Igora G. (52) nađena su sinoċ u njihovom stanu u naselju Palilula u Nišu.Komšije kažu da su tijela nađena u fazi raspadanja. Prema njihovim riječima, Mirjana i Igor nisu živjeli zajedno, piše Kurir.

– Sin je živio u centru grada, a majka ovdje. Kako sada svi pričaju, njoj je pozlilo i preminula je, a Igor je došao da je obiđe i zatekao je mrtvu i valjda nije mogao da živi bez nje i možda je podigao ruku na sebe. Fina je to porodica bila, baš mi je žao – priča potresen komšija.

Neprijatan miris

Kako kaže, horor u stanu je otkriven nakon što su stanari zgrade posljednjih dana počeli osjećati neprijatan miris.

– Već nekoliko dana se osjećao smrad u zgradi i išli smo od stana do stana da vidimo šta je u pitanju, pa smo onda zvali policiju kada smo otkriili gdje se osjeća neprijatan miris – prepričava komšija.

Inače, u zgradi se i danas oseća jak, neprijatan miris.Kako dodaje, suprug pokojne Mirjane, a otac pokojnog Igora preminuo je ranije i radio je u vojsci,piše Avaz

Tijela poslata na obdukciju

– Igorov otac je bio oficir, davno je umro – rekao je jedan komšija.

Dva tijela poslata su na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, kao i to ko je prvi preminuo.

– Za sada nema indicija da je treća osoba počinila zločin – rekao je izvor.

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