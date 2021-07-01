Detalji trostrukog ubistva u Danilovgradu: Policija traga za Rusom

Šta je poznato o zločinu

Ubijena tri zaposlena na strelištu

Osumnjičeni se udaljio naoružan

Angažovane specijalne policijske jedinice

Građani pozvani na pojačan oprez

Kako pišu crnogorski mediji, Šabunjin se sumnjiči za krivično djelo teško ubistvo na štetu Podgoričanina Nemanje Kapora (20) i Petra Globarevića (24) i Danilovgrađanina Momira Radonjića (67).

“Policija intenzivno radi na pronalasku i lišenju slobode navedenog lica”, navodi se u saopštenju.

Sva trojica ubijenih bili instruktori

Sva trojica ubijenih su bili zaposleni na strelištu “Češka zbrojevka”. Bili su instruktori.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore u pitanju je trostruko ubistvo.

Policija sumnja da je počinilac ubio trojicu zaposlenih u strelištu i potom pobjegao. Policijske snage tragaju za osumnjičenim, a u toku je kriminalistička obrada i skidanje snimaka sa kamera na strelištu.

Prema prvim informacijama, osoba za kojom policija traga danas je iznajmila oružje na tom strelištu.

Blokirano područje, policija upozorila građane

Uspostavljena je i blokada užeg i šireg područja u više gradova, a preduzimaju se sve potrebne mjere i radnje u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom radi identifikovanja i pronalaska izvršioca i rasvetljavanja događaja.

Uzimajući u obzir da se izvršilac naoružan udaljio sa lica mjesta, kao i da predstavlja opasnost, policija je pozvala građane na oprez i da svako sumnjivo ponašanje prijave najbližoj policijskoj stanici,pišu Nezavisne

Na pronalasku izvršioca angažovane su jake policijske snage, Specijalna jedinica policije i Posebne jedinice policije.

Zaposleni bili bez oružja

Iz kluba “Češka zbrojevka” nezvanično su crnogorskim medijima rekli da su stradali njihovi zaposleni, koji su na poslu bili bez oružja i bez mogućnosti da se brane.

Podsjećamo, tijela tri muškarca pronađena su danas, 31. avgusta, na strelištu “Češka zbrojevka” u Danilovgradu.

“Dežurnu službu Odeljenja bezbjednosti Danilovgrad danas oko 17 časova obavijestio je M.J, vlasnik strelišta u Danilovgradu, da je u tom objektu zatekao beživotna tijela tri muška lica”, saopšteno je iz policije.

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