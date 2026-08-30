Haos u Kraljevu: Zapaljen dio objekta gdje je zakazan koncert Dine Merlina

Organizatori su saopćili da je tokom prijepodnevnih sati nepoznata osoba razbila vanjsko staklo na dijelu objekta koji pripada Aero-klubu „Mihajlo Petrović“, a potom unutra ubacila zapaljivi materijal.

Na mjesto događaja izašle su ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu, zajedno s kriminalističkim tehničarima Policijske uprave Kraljevo. Nakon obavljenog uviđaja, o slučaju je sačinjena službena zabilješka, a o svemu je obaviješten dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu.

Organizatori su poručili da će u narednom periodu poduzeti dodatne mjere kako bi se osigurala imovina, ali i sigurnost posjetilaca i učesnika koncerta. Također su najavili da će insistirati na identifikaciji i procesuiranju osoba koje eventualno pokušaju ugroziti sigurnost događaja.

Dino Merlin bi 5. septembra trebao nastupiti u Kraljevu, nakon koncerta koji je ranije održao na stadionu Koševo u Sarajevu.

Posebnu pažnju privukla je najava njegovog dolaska na mjesto održavanja koncerta. Prema planu organizatora, Merlin bi na Sportski aerodrom trebao sletjeti sportskim avionom neposredno prije nastupa.

Organizatori ovaj način dolaska predstavljaju kao svojevrsnu novinu na muzičkoj sceni u regionu, budući da bi izvođač direktno avionom stigao na lokaciju na kojoj će održati koncert,pišu Vijesti

Najava nastupa u Kraljevu posljednjih sedmica izazvala je različite reakcije u javnosti. Pored podrške Merlinovih fanova, pojavili su se i transparenti kojima se protestira protiv njegovog dolaska, dok je pokrenuta i peticija koju je, prema navodima organizatora, potpisalo više od 3.000 ljudi.

Uprkos incidentu i ranijim polemikama, organizatori tvrde da održavanje koncerta nije dovedeno u pitanje te da bi događaj 5. septembra trebao biti održan prema ranije utvrđenom planu.

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