Sobarica u all-inclusive hotelu na Balkanu snimila bizaran prizor u sobi: Pljušte komentari

Nevjerovatna scena dogodila se u jednom hotelu u Konstanci u Rumuniji, gdje su gosti sa all inclusive aranžmanom pokušali iznijeti nekoliko kilograma hrane sa švedskog stola.

Sobarice su primijetile neuobičajeno velike količine hrane koje su gosti odnijeli prema sobi. Nakon što su tanjire preuzele i izmjerile njihovu težinu, uslijedilo je iznenađenje – u pitanju je bilo čak 2,6 kilograma suhomesnatih proizvoda.

Iz hotela su poručili da problem nije u tome što su gosti uzeli hranu, jer je ona bila uključena u cijenu aranžmana, već u načinu na koji je ostavljena i prenošena.

Kako su objasnili, suhomesnati proizvodi i druge namirnice koje dugo stoje na toplom mogu se brzo pokvariti i predstavljati rizik za zdravlje.

Reakcije podijelile javnost

Priča se ubrzo proširila društvenim mrežama, gdje su korisnici imali različite komentare.

Jedni su kritikovali postupak gostiju, smatrajući da je riječ o pretjerivanju i nedostatku kulture.

– Pa poneseš jedan sendvič ili kroasan, ali ne tri kilograma. To je dovoljno da jedeš kod kuće sedmicu dana – napisao je jedan korisnik.

Nevjerovatan potez

Drugi su stali u odbranu turista, navodeći da su platili all inclusive uslugu i da imaju pravo uzeti hranu koju žele.

Ipak, mnogi su se našalili na račun količine namirnica koju su gosti odnijeli, ocjenjujući da je prizor više podsjećao na nabavku za kuću nego na hotelski obrok.

Neobičan slučaj iz Rumunije ponovo je otvorio raspravu o granici između prava gostiju u all inclusive hotelima i ponašanja koje se smatra pretjeranim.

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