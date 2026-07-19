Nevrijeme u Jadranu: Spašena tri Austrijanca, nasukano više desetina plovila

Istovremeno, snažno nevrijeme praćeno jakim udarima vjetra izazvalo je nasukavanje više desetina plovila na području Unija, Suska i Malog Lošinja, saopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatske.

Prema navodima hrvatskih vlasti, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) primila je poziv u pomoć s jedrilice u 4:44 sata. Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uslova komunikacija s posadom bila je otežana, ali je u saradnji s Lučkom kapetanijom Pula određeno područje potrage.

U akciju spašavanja odmah su upućeni službenici Lučke kapetanije Pula, dok su o događaju obaviješteni Pomorska i aerodromska policija Pula te Obalna straža, čije je plovilo stavljeno u pripravnost. Putem obalne radio stanice emitirano je upozorenje svim plovilima u istarskom akvatoriju da pojačaju oprez.

Potraga je uspješno okončana u 6:48 sati, kada je pronađena tročlana posada na brodskoj splavi u neposrednoj blizini oštećene jedrilice. Svi članovi posade prošli su bez povreda te su prevezeni u Pulu, dok je jedrilica ostala na mjestu nesreće.

Nadležne službe organizirale su komercijalni tegalj plovila do sigurne luke, gdje će biti obavljen uviđaj radi utvrđivanja uzroka havarije. Do uklanjanja jedrilice na snazi je navigacijsko upozorenje za sve učesnike u pomorskom saobraćaju,pišu Vijesti

Tokom noći i jutra MRCC Rijeka zaprimio je i veći broj dojava o nasukanim plovilima na području otoka Unije, Suska i Malog Lošinja. Snažan frontalni poremećaj praćen olujnim vjetrom i visokim valovima izbacio je na obalu više desetina brodica i jahti.

Službenici Lučke kapetanije Mali Lošinj obišli su pogođena područja te utvrdili da nije bilo povrijeđenih niti je zabilježeno onečišćenje mora. Za većinu nasukanih plovila organizirano je odsukavanje uz pomoć komercijalnih službi, dok će dio plovila ukloniti njihovi vlasnici i charter kompanije.

Facebook komentari