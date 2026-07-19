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Totalni haos u Hrvatskoj, na granicama gužve i do 10 kilometara

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Objavljeno prije 2 sata

Na većini važnijih saobraćajnica u Hrvatskoj danas je zabilježen pojačan promet, posebno na pravcima prema moru, u priobalnim područjima i na graničnim prijelazima.

Zastoji i usporena vožnja mogući su na dionicama gdje se izvode radovi, kao i na autocestama u blizini naplatnih kućica, odmorišta i tunela.

Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače da zbog povećane gustoće prometa, ali i mjestimično mokrih i klizavih kolovoza, prilagode brzinu uslovima na cestama te održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Stanje na autoputevima

Na autoputu A1 Zagreb – Split – Dubrovnik pojačan saobraćaj bilježi se između naplatne stanice Lučko i petlje Zadar istok u smjeru Dubrovnika. Također, između petlji Jastrebarsko i Karlovac vozi se usporeno u koloni koja je u pokretu.

Na autoputu A2 Zagreb – Macelj, zbog velikog broja vozila na naplatnoj stanici Trakošćan u smjeru Zagreba, formirana je kolona duga oko pet kilometara koja se proteže i na područje Slovenije.

Na autoputu A3 Bregana – Lipovac, na prilazu naplatnoj stanici Lučko iz smjera Buzina prema Karlovcu, kolona je duga oko dva kilometra,pišu Vijesti

Najveće zadržavanje zabilježeno je na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje kolona putničkih i teretnih vozila doseže oko deset kilometara.

Usporena vožnja zbog radova

Na državnoj cesti DC1, na području između Gračaca i Knina kod Otrića, saobraćaj se odvija usporeno zbog radova.

Pojačan saobraćaj prisutan je i na Krčkom mostu (DC102), gdje se vozila kreću usporeno u oba smjera.

HAK vozačima preporučuje dodatni oprez, posebno tokom vožnje u kolonama, uz poštivanje ograničenja brzine i saobraćajne signalizacije.


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