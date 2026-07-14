Sabor RH o rezoluciji o BiH: “DP najavljivao viski, a prezentirao kamilicu..”

Predsjednik DP-a Ivan Penava rekao je u utorak da prihvaćanjem Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini Hrvatska šalje poruku da više neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi.

Dodao je i da zahtjev za promjenama ne ide na štetu ostala dva naroda.

“U Rezoluciji se ističe jasna poruka da će Republika Hrvatska koristiti svoj međunarodni položaj kako bi zaštitila interes Hrvata u Bosni i Hercegovini jer neće dalje pasivno promatrati preglasavanje Hrvata. Ponavljam, ne nauštrb bilo koga, nego u pokušaju održavanja jednakopravnosti sva tri naroda”, rekao je Ivan Penava u Hrvatskom saboru predstavljajući DP-ov prijedlog Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH,pišu

PVijestireglasavanje Hrvata treba nazvati pravim imenom, a to je izborni inženjering, ustvrdio je predsjednik Domovinskog pokreta.

Zbog toga se, kaže, u trećoj tački predloženog dokumenta kao jedna od mogućnosti spominje hrvatska izborna jedinica “kao sasvim legitimno rješenje koje će ukloniti problem preglasavanja”.

“Od 2006. imamo situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda biraju predstavnika u Predsjedništvu te se na taj način manipulira svime onime što je potpisano”, kazao je Penava.

Tom rezolucijom, dodao je, DP inzistira na ravnopravnosti Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda, zagarantovanoj Washingtonskim i Daytonskim sporazumima.

Paus: Sličnu deklaraciju Sabor je prihvatio 2018.

IDS-ov Dalibor Paus smatra da se Rezolucija DP-a ne razlikuje previše od slične deklaracije koju je Sabor usvojio 2018 niti sadrži instrumente i rokove za provedbu politika. Na njegovo pitanje što tačno znači da ”Hrvatska neće više pasivno promatrati preglasavanje Hrvata”, Penava je odgovorio da to znači da Hrvatski sabor prati što se događa u susjednoj zemlji i da je na osnovu toga u stanju reagirati.

– Ne u smislu uplitanja u same unutarnje stvari BiH, nego na tragu svoje odgovornosti prema svome narodu i prema povijesnim okolnostima koji su dovele do stvaranja BiH. Jasno da ćemo biti na liniji interesa hrvatskog naroda i interesa BiH, rekao je.

Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika kritizirao je predloženu rezoluciju, ocijenivši je previše blagom u odnosu na ono što se najavljivalo da će u njoj biti.

“Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, a onda ste kamilici dodali malo HDZ-ova laksativa o evropskom putu BiH. Dakle, pred nama je kamilica s laksativom. Ko vam je uškopio rezoluciju? Mate Granić, Zvonimir Frka Petešić ili Andrej Plenković lično?”, upitao je.

“S aspekta populizma je mudro nabacivati se viski forama. Mogao bih vam uzvratiti nekim karate majstorima, ali nije mi to cilj. Cilj je da svi budemo na tragu podrške našem narodu kroz kontinuitet, ozbiljnost pristupa i politiku ‘korak po korak’, kako ne bi uzburkali ionako zapetljane odnose u samoj BiH”, odgovorio mu je Penava.

Istu kritiku imao je i Mostov Nikola Grmoja.

“Od prvobitne verzije koja je bila jasna, dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa što već ne postoji. Hrvatski nacionalni interesi, a pogotovo konstitutivnost hrvatskog naroda u BiH ne smiju biti valuta u nečijoj međunarodnoj karijeri, karijeri Andreja Plenkovića koji se ne želi zamjeriti nikome”, istaknuo je.

“Čak i ako se radi o bevandi, to je hrvatska bevanda”, poručio je Penava.

“Hoćemo li je pojačavati ili razvodniti, ovisi o budućim okolnostima. Prije samo dva mjeseca ove teme nije bilo, rezolucija je dočekana na nož, kako u Hrvatskoj tako i u BiH. Danas smo vidimo da imamo u određenoj mjeri sinergiju, što je našem narodu u BiH najvažnije”, napomenuo je.

Zastupnika Nezavisne platforme Sjever Ivicu Baksu zanimalo je kako bi tačno izgledala zasebna hrvatska izborna jedinica, na što Penava kaže da će Hrvati u BiH odlučiti koji je model za njih najbolji.

“Rezolucija je prilično šturi akt, u njemu nema prostora za tehničke detalje provedbe izbora”, dodao je.

SDP-ov Arsen Bauk napomenuo je da Hrvatski narodni sabor u BiH za neke aktere više nije zajednička platforma za stranke s hrvatskim predznakom, nego je postao instrument jedne stranke.

“Ne mislite li da bi se osma tačka, koja govori o saradnji s Hrvatskim narodnim saborom, mogla interpretirati kao svrstavanje na jednu stranu u toj unutarhrvatskoj legitimnoj političkoj utakmici na izborima u BIH?”, pitao je.

Penava je uzvratio da DP-ova rezolucija dozvoljava pluralizam mišljenja različitih stranaka. ”Hrvatski narod ne mora biti stjeran u jedno krdo kako bi zaštitili svoje interese. Ima prostora da legitimno bira onoga tko će ga zastupati”, kazao je.

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