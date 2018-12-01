Bio je san svake žene, a sad ga niko ne prepoznaje: Šta se desilo sa Bali-begom

Popularni turski glumac fotografiran je tokom porodičnog odmora u Bodrumu, gdje je uživao sa suprugom Fahrije Evdžen i njihovim sinovima Karanom i Keremom.

Čim su fotografije dospjele u javnost, društvene mreže preplavili su komentari. Mnogi su primijetili da Burak izgleda drugačije nego što su navikli da ga gledaju na malim ekranima te da je nabacio nekoliko kilograma.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte Bodrum tatilinde görüntülendi. pic.twitter.com/6aOvclhDm1 — Populicc (@populicc) July 12, 2026

Na fotografijama glumac djeluje potpuno opušteno, u kupaćem šortsu i bez opterećenja zbog kamera, dok su pojedini korisnici društvenih mreža komentirali njegov stomak i promjenu fizičkog izgleda.

Ipak, brojni obožavaoci stali su u njegovu odbranu, poručivši da izgleda kao čovjek koji konačno uživa u odmoru s porodicom, daleko od napornih snimanja, strogih režima ishrane i treninga.

Istakli su i da glumci ne moraju tokom cijele godine izgledati kao likovi koje tumače na ekranu.

Sudeći prema fotografijama, Burak nije obraćao pažnju na komentare. Bio je nasmijan, opušten i potpuno posvećen supruzi i djeci.

Iako je ostvario brojne zapažene uloge, najveću popularnost u regionu stekao je kao Bali-beg u seriji “Sulejman Veličanstveni”.

Nakon toga igrao je u serijama “Dnevnik ljubavi”, “Beskrajna ljubav” i “Osnivač Osman”.

Burak i Fahrije važe za jedan od najomiljenijih parova turske javne scene. Vjenčali su se 2017. godine u Istanbulu, a u braku su dobili dvojicu sinova – Karana, rođenog 2019, i Kerema, koji je na svijet došao 2023. godine.

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