Nikšić: Od trećeg entiteta nema ništa

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin nikšić oglasio se o tzv. trećem entitetu kategorički odbijajući mogućnost njegovog formiranja.

“S obzirom na očekivane i uobičajene predizborne poruke i manipulacije, potrebno je još jednom istaknuti nesporne istine i činjenice koje su nepromjenjive. Te činjenice su da od trećeg entiteta ili izborne jedinice nema ništa, kao ni od bilo kakvog separatizma. Isto vrijedi za Ured visokog predstavnika koji ostaje u punom, nepromijenjenom kapacitetu i ovlaštenjima”, poručio je Nikšić.On ističe kako su sve druge tvrdnje svjesno obmanjivanje javnosti zarad par predizbornih poena.

“Također, Milorad Dodik je na jučerašnjoj konferenciji za medije neistinito ustvrdio da visokog predstavnika po Dejtonskom sporazumu treba birati Vijeće sigurnosti UN-a”, naveo je.

On podcrtava i da je Dodik na ovaj način još jednom stao uz poziciju Rusije, smatrajući da je trenutno v.d. visoki predstavnik, Louis Crishock, izabran nelegalno,pišu Vijesti

“Iako je ovaj stav pogrešan i neutemeljen, Dodik pokazuje da je njegova navodna opredijeljenost saradnji sa SAD-om tek politički folklor za lični interes, dok je stvarna istina da on i SNSD ostaju trajno ruski sateliti na Zapadnom Balkanu”, rezimirao je nikšić.

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