Pet bh. klubova saznalo rivale u prvom kolu EHF European Cupa

U Beču je održan žrijeb parova 1. kola EHF European Cupa. U bubnju je bilo pet klubova iz BiH, tri u ženskoj i dva u muškoj konkurenciji.

Prvakinje BiH iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipe KHF Istogu s Kosova, dok će Krivaja ići na megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, a rival joj je kipa Zwartwoud Kwiek.

U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Spor Toto SK, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik tima iz Živinica je AHC Potaissa Turda,pišu Vijesti

EHF European Cup, 1. kolo, žene:

ŽORK Bor (Srb) – ŽRK Krivaja (BiH)

Zwartwoud Kwiek (Niz) vs OŽRK Krajina Cazin (BiH)

RK Hadžići (BiH) vs KHF Istogu (Kos)

EHF European Cup, 1. kolo, muškarci:

RK Vogošća (BiH) vs Spor Toto SK (Tur)

AHC Potaissa Turda (Rum) vs RK Konjuh Zivinice (BiH)

Prvo kolo kod rukometaša igrat će se 12. i 13. septembra, odnosno 19. i 20 septembra. Kod rukometašica prvo kolo se igra 3. i 4. oktobra, a revanši 10. i 11. oktobra.

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