ONKOLOZI UPOZORAVAJU: Ako u kuhinji još uvijek imate ovu stvar- HITNO JE MIJENJAJTE!

Jedan od proizvoda koji posljednjih mjeseci izaziva sve više rasprava među stručnjacima su stare i oštećene neprianjajuće (non-stick) tave. Nema dokaza da će vas korištenje takve tave samo po sebi dovesti do razvoja raka, no onkolozi upozoravaju da postoje razlozi zbog kojih ih ipak vrijedi zamijeniti, osobito ako su izgrebane, oljuštene ili ih godinama koristite.

U onkologiji nam cilj nije stvarati strah, nego smanjivati rizik gdje god je to moguće. Male promjene koje s vremenom uvedemo u svakodnevni život mogu biti korisne, bez panike i bez dramatiziranja – kaže dr. Avishek Kumar, onkolog iz Mreže onkoloških centara u američkoj saveznoj državi New Jersey.

Opasan hemijski spoj

Naime, starije neprianjajuće tave sadržavale su hemijski spoj PFOA (perfluorooktanska kiselina), koji je u istraživanjima povezan s povećanim rizikom od raka bubrega i testisa. Zbog toga je njegova upotreba u proizvodnji posuđa uglavnom ukinuta još 2015. godine. Međutim, kako objašnjava doktor Mark Ashamalla, predstojnik radioterapijske onkologije u Centru za liječenje raka Episcopal Health Services, zamjenske hemikalije poput spojeva iz skupine PFAS ili GenX još uvijek izazivaju zabrinutost znanstvenika jer bi mogle imati slična svojstva.

Drugim riječima, oznaka “PFOA free” ne znači nužno da je proizvod potpuno lišen svih potencijalno problematičnih fluoriranih spojeva.

Zaštitni premaz

Većina modernih neprianjajućih tava danas ima premaz od politetrafluoretilena (PTFE), poznatijeg pod trgovačkim nazivom teflon. Sam PTFE trenutačno nije klasificiran kao kancerogen za ljude. Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) svrstava ga u skupinu 3, što znači da nema dovoljno dokaza da uzrokuje rak kod ljudi.

No, problem može nastati ako se tava pregrijava ili je već ozbiljno oštećena.

Kada se PTFE zagrije na temperature iznad približno 260 Celzijevih stupnjeva, može se početi razgrađivati i oslobađati otrovne pare koje kod ljudi mogu izazvati takozvanu polimernu groznicu, odnosno simptome nalik gripi – objašnjava hematološka onkologinja dr. Jamie Koprivnikar iz John Theurer Cancer Centra.

Još jedan problem predstavljaju ogrebotine nastale metalnim priborom ili grubim ribanjem tijekom pranja. Tada se zaštitni sloj počinje ljuštiti, a tijekom kuhanja u hranu mogu dospjeti hiljade pa čak i milioni mikroplastičnih i nanoplastičnih čestica.

Iako još uvijek nema dokaza da upravo one izravno uzrokuju rak, riječ je o području koje se intenzivno istražuje, a brojni stručnjaci smatraju da nepotrebnu izloženost takvim česticama ima smisla smanjiti gdje god možemo.

Ono na što posebno obraćam pažnju su stare i oštećene tave. Kada se premaz počne guliti ili je godinama izložen visokim temperaturama, riječ je o uvjetima za koje proizvođači nisu predvidjeli da će se koristiti – kaže dr. Kumar. To ne znači da sada morate baciti svo posuđe koje imate kod kuće.

Ako je tava nova, neoštećena i koristite je prema uputama proizvođača, rizik je vrlo malen. Problem nastaje kada je premaz vidljivo izgreban, oljušten ili se tava godinama koristi na izrazito visokim temperaturama.

Sigurnije alternative

Ako planirate kupovati novo posuđe, stručnjaci preporučuju nekoliko sigurnijih alternativa.

Među njima su keramičke tave bez PFAS spojeva, posuđe od ugljičnog čelika, titana ili nehrđajućeg čelika, koji se smatraju jednim od najsigurnijih i najizdržljivijih materijala za svakodnevno kuhanje. Dobra opcija je i emajlirano lijevano željezo koje izvrsno zadržava toplinu, a nema hemijske premaze karakteristične za neprianjajuće tave. Za pečenje i čuvanje hrane stručnjaci posebno preporučuju staklene posude.

Ako ipak ne želite odustati od neprianjajućih tava, liječnici savjetuju nekoliko jednostavnih pravila:

Zamijenite ih čim primijetite da se premaz počeo guliti ili pucati.

Izbjegavajte zagrijavanje prazne tave na vrlo visokim temperaturama.

Umjesto metalnog koristite drveni ili silikonski kuhinjski pribor kako biste što manje oštetili površinu.

Na kraju, liječnici podsjećaju na ono što često zaboravljamo – rizik od raka gotovo nikada nije posljedica samo jednog čimbenika.

Rak je rezultat nakupljanja različitih rizika tijekom života. Genetika, pušenje, alkohol, prekomjerna tjelesna težina, način života i okolišni čimbenici zajedno povećavaju ili smanjuju ukupni rizik. Upravo zato, kada postoji jednostavan i relativno jeftin način da smanjimo barem jedan od tih čimbenika, vrijedi ga razmotriti – zaključuje dr. Kumar.

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