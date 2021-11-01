Psi lutalice u Lukavcu napali i oborili ženu sa bebom, objavljen snimak

Novi slučaj napada pasa lutalica u Lukavcu ponovo je otvorio pitanje sigurnosti građana i odgovornosti nadležnih institucija za problem koji traje godinama.Gradska vijećnica Azra Jusufović objavila je na društvenim mrežama uznemirujući snimak događaja za koji tvrdi da se dogodio danas, dok su djeca imala trening.

Prema njenim navodima, čopor pasa lutalica napao je ženu koja je u naručju nosila bebu.Danas dok su djeca imala trening, čopor pasa lutalica napao je ženu koja je u naručju nosila bebu. U pokušaju da se spasi pala je na leđa zajedno s djetetom, dok su ljudi pritrčali da ih odbrane. Djeca su bježala u kafić da se spase”, navela je Jusufović,pišu Vijesti

Ona je pozvala gradonačelnika Edina Delića, predsjedavajućeg Gradskog vijeća Midhata Sarajlića, direktora Veterinarske stanice i ostale nadležne službe da hitno poduzmu konkretne mjere, upozoravajući da će odgovornost snositi svi koji su imali obavezu da djeluju, a nisu.

Ovo nije prvi put da građani upozoravaju na problem pasa lutalica u Lukavcu. Posljednjih mjeseci na društvenim mrežama sve češće se objavljuju fotografije, snimci i svjedočenja o napadima i opasnim situacijama, dok reakcije nadležnih, prema riječima građana, izostaju.

Građani očekuju da se ovom problemu pristupi ozbiljno i da se konačno ponude trajna rješenja, kako bi se spriječili novi incidenti i izbjegla moguća tragedija.

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