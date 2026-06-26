Kazne do 500 eura: Grad u Crnoj Gori uvodi stroga pravila za turiste

Turisti koji se u Ulcinju budu kretali van plaža u kupaćem kostimu ubuduće bi mogli da budu kažnjeni novčanim kaznama od 350 do 500 evra.

Direktor Turističke organizacije Ulcinj, Ćazim Hodžić, gostujući na televiziji Prva, istakao je da je riječ o mjeri koja je prije svega preventivnog karaktera i usmjerena na očuvanje javnog reda i kulturnog ambijenta turističkog mjesta.

Mjera je prije svega preventivna

“Kazna važi za svakog turistu koji se kreće van plaža u kupaćem kostimu. Međutim, do sada nismo imali nijedan primjer da je neko kažnjen. Novo pravilo su svi lijepo prihvatili i ono služi više kao upozorenje i preventiva, što su mnogi gradovi već ranije uveli”, rekao je Hodžić.

On je dodao da Ulcinj raspolaže dugim i prostranim plažama, te da, prema njegovim riječima, nema potrebe da se turisti u kupaćim kostimima kreću kroz grad.

Govoreći o predstojećoj turističkoj sezoni, Hodžić je izrazio očekivanje da će i ove godine biti veliki broj posjetilaca iz Srbije, koji čine značajan dio ukupnih gostiju.

“U posljednjih pet godina broj turista iz Srbije je u stalnom porastu i sada čini oko 17 odsto ukupnih posjeta. Očekujemo da će ove sezone taj broj biti još veći“, naveo je on.

Smještaj za različite budžete

Hodžić je istakao da Ulcinj ostaje cjenovno pristupačna destinacija, sa širokom ponudom smještaja – od privatnog smještaja koji se kreće od oko 15 evra po noćenju, do hotela čije cijene dostižu i do 600 evra,pišu Nezavisne

“Želimo da omogućimo ljetovanje za svačiji džep“, rekao je on.

Kada je riječ o kapacitetu, Hodžić je naglasio da Velika plaža može da primi ogroman broj turista, posebno u jeku sezone, kada u Ulcinju boravi i do 120.000 do 150.000 ljudi.

“Velika plaža ima i do 50 odsto slobodnog prostora, što omogućava turistima da bez većih troškova uživaju u moru i plaži. Pored toga, Ulcinj nudi i stjenovite plaže, žensku plažu, kao i nudističku plažu, što ovaj grad čini jedinstvenim ne samo u Crnoj Gori, već i na širem Mediteranu“, zaključio je Hodžić, prenosi b92.

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