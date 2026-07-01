Svijet

Cijeli svijet je BiH: Internetom kruži večerašnja mapa svijeta

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Objavljeno prije 49 minuta

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pravi je hit u cijelom svijetu.

Na Mundijal je naša reprezentacija došla kao relativno nepoznata selekcija široj svjetskoj javnosti, koja ju je ipak malo bolje upoznala nakon one epske pobjede nad Italijom u finalu baraža.

Još tada je naglo porasla globalna popularnost bh. tima, koja je za vrijeme trajanja Mundijala dostigla vrhunac.Tome svjedoči i simpatična fotografija koja se danas širi društvenim mrežama, a kreirale su je inostrane fudbalske fan stranice,pišu Vijesti

Ona pokazuje večerašnju mapu svijeta koja pokazuje kako će cijela planeta, osim Sjedinjenih Američkih Država, biti na strani Bosne i Hercegovine u predstojećem duelu.

Bosna i Hercegovina večeras će protiv Sjedinjenih Američkih Država igrati prvi meč nokaut faze Svjetskog prvenstva u svojoj historiji, a eventualnom pobjedom izborila bi plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.


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