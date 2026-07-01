Cijeli svijet je BiH: Internetom kruži večerašnja mapa svijeta

Na Mundijal je naša reprezentacija došla kao relativno nepoznata selekcija široj svjetskoj javnosti, koja ju je ipak malo bolje upoznala nakon one epske pobjede nad Italijom u finalu baraža.

Još tada je naglo porasla globalna popularnost bh. tima, koja je za vrijeme trajanja Mundijala dostigla vrhunac.Tome svjedoči i simpatična fotografija koja se danas širi društvenim mrežama, a kreirale su je inostrane fudbalske fan stranice,pišu Vijesti

Ona pokazuje večerašnju mapu svijeta koja pokazuje kako će cijela planeta, osim Sjedinjenih Američkih Država, biti na strani Bosne i Hercegovine u predstojećem duelu.

Bosna i Hercegovina večeras će protiv Sjedinjenih Američkih Država igrati prvi meč nokaut faze Svjetskog prvenstva u svojoj historiji, a eventualnom pobjedom izborila bi plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

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