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Tragedija u Srbiji: Troje djece se utopilo

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Objavljeno prije 6 minuta

​Troje djece utopilo se u rijekama u Srbiji proteklog vikenda, prenose lokalni mediji.

 Rijeka

Djevojčica (14) utopila se u Velikoj Moravi u selu Donja Livadica kod Velike Plane, prenio je Tanjug.

Kako saznaje, njeno tijelo u nedjelju, 7. juna, pronašli su ronioci Žandarmerije.

Prema prvim informacijama, ona je sa drugaricom šetala, a potom su se kupale u rijeci.

Jedna je izašla iz rijeke, a druga nije.

Nakon vijesti o tragediji u selu Donja Livadica objavljeno je da su se u Stalaću kod Kruševca istog dana utopila dva petnaestogodišnjaka.

Dvojica dječaka starosti 15 godina utopila su se u Južnoj Moravi, saznaje Tanjug.

Mediji prenose da je do nesreće došlo dok su dječaci pecali, jer ih je povukao vir, prenosi Novi.


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