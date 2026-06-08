Tragedija u Srbiji: Troje djece se utopilo

Djevojčica (14) utopila se u Velikoj Moravi u selu Donja Livadica kod Velike Plane, prenio je Tanjug.
Kako saznaje, njeno tijelo u nedjelju, 7. juna, pronašli su ronioci Žandarmerije.
Prema prvim informacijama, ona je sa drugaricom šetala, a potom su se kupale u rijeci.
Jedna je izašla iz rijeke, a druga nije.
Nakon vijesti o tragediji u selu Donja Livadica objavljeno je da su se u Stalaću kod Kruševca istog dana utopila dva petnaestogodišnjaka.
Dvojica dječaka starosti 15 godina utopila su se u Južnoj Moravi, saznaje Tanjug.
Mediji prenose da je do nesreće došlo dok su dječaci pecali, jer ih je povukao vir, prenosi Novi.