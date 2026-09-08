Dva službenika Ambasade Srbije protjerana iz BiH

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković obratio se danas na vanrednoj konferenciji za medije, drugoj u dva dana.

“U skladu sa Pravilnikom o proglašavanju nepoželjne osobe, danas sam donio odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, vojnog atašea u Ambasadi Srbije i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA-e u Ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste BiH”, rekao je Konaković.

“Oni su protjerani iz Bosne i Hercegovine u skladu sa ovlastima koje imamo i poručujemo im da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine”.

Dodao je da će im biti poništene diplomatske kartice. Još jedna važna informacija. Ja imam ovlasti da odredim sistematizaciju Ambasadi Srbije u Sarajevu. Razmatram taj materijal, vidjet ćemo koliko je ljudi potrebno da bude u Ambasadi Srbije. Slika ‘Pravac Potočari’ je nešto što je iznad svih ovih pitanja. Bolje je našim ludima da u taj Beograd, u takvu Srbiji, kod takvog Vučića ljudi ne svraćaju. Smanjujemo broj naših ljudi u Ambasadi tamo”, rekao je Konaokvić.

On je pokazao i prijemnicu iz Ambasade Srbije u Sarajevu, što znači da su primili obavijest o protjerivanju,pišu Vijesti

On je rekao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić organizator svega što se dešavalo u Srbiji zadnjih dana, pa i skandaloznih poruka sa utakmice Crvena Zvezda – Partizan.

“Cijenimo da je EU korigovala prvu izjavu, ali ova druga je nedovoljno jasna”, rekao je Konaković.Konaković je istakao da je BiH zbog Srbije odustala od potpisivanja zajedničke deklaracije o dobrosusjedskim odnosima.

“Povukli smo saglasnost na zajedničku deklaraciju o dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji, koja bi trebala biti potpisana u Crnoj Gori 1. oktobra. Ovakve deklaracije nećemo potpisivati dok imamo ovakvu Srbiju iz 90-ih u koju gledamo ovih dana. Dok stvari nisu normalne, to nije prikladno. O tome smo već obavijestili domaćine iz Crne Gore, tu naravno neće biti problema”.

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