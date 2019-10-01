Vrijeme se potpuno mijenja: Stižu pljuskovi i drastičan pad temperature, evo šta nas čeka u nastavku septembra

Stabilno i za ovo doba godine izuzetno toplo vrijeme potrajat će zaključno sa sutrašnjim danom, 9. septembrom. Već od srijede, 10. septembra, situacija se radikalno mijenja – stiže nestabilan zračni talas koji će donijeti češću kišu i pljuskove, a ovakav promjenljiv režim zadržat će se sve do 14. septembra. U nastavku mjeseca, tačnije od 15. septembra pa do kraja prognoznog ciklusa, biće više sunčanih sati, ali i dalje nestabilno uz povremene lokalne padavine. Jači pljuskovi najizgledniji su u centralnim i istočnim krajevima Bosne.

Do 9. septembra zadržat će se prave ljetne vrućine. Jutarnje temperature zraka u Bosni kretat će se od 12 do 16 °C, dok će u Hercegovini biti znatno toplije sa 19 do 24 °C. Najviše dnevne temperature u Bosni dostizat će vrijednosti između 27 i 32 °C, a u hercegovačkim predjelima pravi ljetni uslovi donose do 38 °C.

Veliki temperaturni preokret kreće od 10. septembra i trajat će sve do 22. u mjesecu. Termometri će pokazivati osjetno niže vrijednosti, često i ispod prosjeka za sredinu septembra. U tom periodu jutra u Bosni donose svježinu uz 7 do 12 °C, a u Hercegovini od 11 do 16 °C. Maksimalac tokom dana u Bosni neće prelaziti 26 °C, dok će u Hercegovini biti do 30 °C. Blagi porast živog u termometrima prognozira se tek nakon 22. septembra, mada će temperature i tada ostati ispod uobičajenog septembarskog prosjeka,pišu Avaz

Facebook komentari