Velike promjene za strane radnike u Hrvatskoj: Evo šta će morati ispuniti

Šta ako radnik nije vakcinisan

Pravilnik će stupiti na snagu od sljedeće sedmice, a strani posjetioci koji nisu vakcinisani prema hrvatskom programu vakcinacije moraće da se vakcinišu, piše Novi list.

Novi standardi smještaja za radnike

Isto tako, poslodavac će morati da pruži dokaz o adekvatnom smještaju i plati isti za radnika, što će se dokazivati ugovorom o radu i obaveznim ugovorom o zakupu.

Tako će strani radnici, kako je predviđeno novim propisima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske koji će stupiti na snagu do kraja sedmice, morati biti smješteni u stambenim jedinicama sa najmanje 14 kvadratnih metara po osobi i šest kvadratnih metara za svakog dodatnog radnika, što znači da će u stanu od 56 kvadratnih metara moći da se smjesti najviše osam radnika.

Obavezna opremljenost smještaja

Moraće da ima poseban toalet, kuhinju sa ispravnim frižiderom i šporetom, mogućnost ventilacije prostora, namještaj, visinu plafona koja omogućava nesmetano kretanje i odvojen smještaj za muškarce i žene, osim ako nisu u srodstvu i porodičnim vezama.

Ove odredbe novih propisa govore o uslovima sa kojima se danas suočavaju neki strani radnici, zbijeni u prostore bez osnovnih higijenskih uslova, u nehumanim životnim uslovima.

U budućnosti će biti dozvoljeno da zakupnina za smještaj iznosi najviše 30 odsto neto plate radnika, uz obavezan ugovor o zakupu kojim će biti precizirana cijena smještaja i broj ljudi u prostoru,pišu Nezavisne

Kazne i kršenja zakona u praksi

Kakvo je trenutno stanje u vezi sa pravima stranih radnika iz trećih zemalja govori činjenica da je do sada utvrđeno 10.765 slučajeva kršenja Zakona o strancima i naplaćeno 1,2 miliona evra kazni od nesavijesnih poslodavaca, najčešće u građevinarstvu, ugostiteljstvu i taksi uslugama.

Za neprijavljeni rad, odnosno rad bez prijave na penziono osiguranje, poslodavci su platili još 3,2 miliona evra kazni.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, trenutno 105.231 radnik iz trećih zemalja ima važeće radne dozvole u Hrvatskoj, najviše iz Bosne i Hercegovine (10.208), zatim sa Filipina (9.804), iz Nepala (8.429) i iz Srbije (7.473).

U prvom kvartalu ove godine izdato ih je oko 47.000, a njihov broj je smanjen za više od 23 procenta u odnosu na prethodne godine, prenosi b92.

