Srpski akademik: Bosanski radikali okupirali Srbiju. Dodik: Promijeni ime u Mustafa

SRPSKI akademik Dušan Teodorović izazvao je burne reakcije nakon što je Srbe iz Republike Srpske nazvao “pridošlicama i bosanskim radikalima”, uz tvrdnju da su “okupirali Srbiju”.

Teodorović, redovni profesor i član Srpske akademije nauka i umjetnosti, već godinama slovi kao jedan od najprepoznatljivijih kritičara političkih prilika u Srbiji, piše Avaz.

“U Srbiji žive Srbi, Mađari, Romi, Bošnjaci, Hrvati, Slovaci, Rumunji, Bugari, Rusini, Albanci, Vlasi, Makedonci, Crnogorci, Nijemci, Slovenci, Ukrajinci, Rusi, Grci, Židovi, Česi i Aškalije. Ove narode su okupirale pridošlice – bosanski radikali”, napisao je Teodorović na X-u.Povod za njegovu reakciju bio je autorski tekst Vladimira Đukanovića objavljen u listu Politika, u kojem je iznesena procjena da bi “sukob na Balkanu u nekom trenutku mogao buknuti”.

Dodikov odgovor

Ubrzo je reagirao bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. “Danas se Josif Pančić, Stojan Novaković, Cvijić, Alas, Medaković, Panta Srećković i mnogi drugi okreću u grobu kada zvanje akademika nosi i Dušan Teodorović”, poručio je Dodik.

“Ovi velikani su ispisali svijetle stranice srpskog naroda, Teodorović se, nazivajući Srbe iz Republike Srpske barbarima, ispisao iz srpskog roda. Teodorović se vlastitom narodu obraća na isti način kao muslimanski reis, koji nam želi oduzeti nacionalni identitet i Crkvu”, ustvrdio je.

“Tužan je i jadan život čovjeka koji će sutra otići na tržnicu, u trgovinu ili sjesti u taksi kod čovjeka kojem je danas pokušao oduzeti srpski identitet. A upravo taj identitet je razlog zašto su mnogi od tih ljudi danas u Srbiji, jer su morali bježati iz Krajine ili Sarajeva, koji su etnički očišćeni”, nastavio je,pi[e Index

“Izjave su toliko ružne, nedostojne, netočne i uvredljive, da bi možda najpoštenije bilo da Dušan Teodorović promijeni ime u Mustafa. Mada, i Mustafa ima više poštovanja prema srpskom narodu”, zaključio je Dodik.

