Prosječna penzija u Hrvatskoj oko 724 eura

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje donijelo je odluku o usklađivanju penzija s 1. januara te su one usklađene za 2,68 posto, što znači da bi, kada se ta sredstva retroaktivno doznače penzionerima, sveukupna prosječna penzija nakon usklađivanja trebala biti od početka januara oko 724 eura, izvijestio je Plenković na sjednici Vlade.

Podsjetio je pritom da je ona na početku mandata iznosila 357 eura.

“Kad se tome pridoda godišnji dodatak, onda je sveukupna prosječna penzija negdje na 741 euro. Sve skupa, riječ je o rastu od početka našeg prvog mandata od 107 posto”, istaknuo je hrvatski premijer, javlja Hina

