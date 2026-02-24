Preminula nakon kraće i iznenadne bolesti
Božinovski, djevojačko Nikolić, rođena je 24. februara 1985. godine u Vranju gdje je završila Osnovnu školu “Vuk Karadžić” i srednju Ekonomsko-trgovinsku školu. Radila je u Simpu nakon čega od supruga Aleksandra Božinovskog preuzima odborničko mjesto ispred Demokratske partije Makedonaca i postaje predsjednica Komisije za saradnju između lokalnih jedinica u zemlji i inostranstvu i jedna od inicijatora za bratimljenje Grada Ohrida u Republici Sjevernoj Makedoniji i Grada Vranja.
Preminula mlada srpska političarka Irena Božinovski
Irena Božinovski, odbornica Skupštine grada Vranja, preminula je nakon kraće i iznenadne bolesti u 41. godini.
