Region

Preminula mlada srpska političarka Irena Božinovski

6.9K  
Objavljeno prije 33 minute

Irena Božinovski, odbornica Skupštine grada Vranja, preminula je nakon kraće i iznenadne bolesti u 41. godini.

 Svijeća - Pregrada.info

Preminula nakon kraće i iznenadne bolesti
Rođena 24. februara 1985. godine u Vranju (djevojačko Nikolić)
Završila OŠ „Vuk Karadžić“ i Ekonomsko-trgovinsku školu u Vranju
Radila u kompaniji „Simpo“

Božinovski, djevojačko Nikolić, rođena je 24. februara 1985. godine u Vranju gdje je završila Osnovnu školu “Vuk Karadžić” i srednju Ekonomsko-trgovinsku školu. Radila je u Simpu nakon čega od supruga Aleksandra Božinovskog preuzima odborničko mjesto ispred Demokratske partije Makedonaca i postaje predsjednica Komisije za saradnju između lokalnih jedinica u zemlji i inostranstvu i jedna od inicijatora za bratimljenje Grada Ohrida u Republici Sjevernoj Makedoniji i Grada Vranja.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh