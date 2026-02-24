Preminula mlada srpska političarka Irena Božinovski

Preminula nakon kraće i iznenadne bolesti

Rođena 24. februara 1985. godine u Vranju (djevojačko Nikolić)

Završila OŠ „Vuk Karadžić“ i Ekonomsko-trgovinsku školu u Vranju

Radila u kompaniji „Simpo“



Božinovski, djevojačko Nikolić, rođena je 24. februara 1985. godine u Vranju gdje je završila Osnovnu školu “Vuk Karadžić” i srednju Ekonomsko-trgovinsku školu. Radila je u Simpu nakon čega od supruga Aleksandra Božinovskog preuzima odborničko mjesto ispred Demokratske partije Makedonaca i postaje predsjednica Komisije za saradnju između lokalnih jedinica u zemlji i inostranstvu i jedna od inicijatora za bratimljenje Grada Ohrida u Republici Sjevernoj Makedoniji i Grada Vranja.

