Grok prestigao DeepSeek i postao treći najveći AI chatbot

Grok, AI chatbot koji je razvila kompanija xAI milijardera Ilona Maska, prestigao je kineskog konkurenta DeepSeek po broju posjeta sajtu u januaru. Time je postao treći najveći chatbot na svijetu, prema podacima kompanije Similarweb. I dalje značajno zaostaje za ChatGPT i Gemini.

Grok je u januaru zabilježio procijenjenih 314 miliona posjeta širom svijeta, prema podacima Similarweba. To predstavlja značajan rast u odnosu na prethodni mjesec kada je imao 271,2 miliona posjeta. Ovo je četvrti uzastopni mjesec rasta.

Kineski AI chatbot DeepSeek pao je iza Groka prošlog mjeseca, sa 298,3 miliona posjeta u januaru, dok je u decembru imao 328,9 miliona posjeta.

Veliki priliv novih korisnika

Rast aktivnosti na Groku čini se podstaknutim prilivom novih korisnika. Podaci Similarweba pokazuju da je nešto više od polovine, 53,8%, njegovih jedinstvenih posjetilaca u januaru bilo novo. To je najveći odnos novih u odnosu na stalne korisnike među svim velikim chatbotovima.

ChatGPT i dalje ostaje ubjedljivo vodeći AI chatbot, sa 5,7 milijardi posjeta u januaru. Gemini je na drugom mjestu sa 2,1 milijardom posjeta, prema podacima Similarweba.

Claude, AI chatbot kompanije Anthropic, bio je peti najposjećeniji u januaru, sa 202,9 miliona posjeta.

