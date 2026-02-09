Drama u bh. susjedstvu: Gorio voz, putnici bježali u polje

Kako prenose mediji, nije došlo do većeg požara, a vatru su ugasili kondukter i strojovođa, bez intervencije vatrogasaca. Putnici su, nakon evakuacije, neko vrijeme čekali da se situacija smiri.

„Situacija je bila krajnje opasna, ali na svu sreću vatrogasci nisu morali reagirati jer su tu bili hrabri kondukteri. Situacija se primirila, vatra je ugašena, ali hrpa studenata će kasniti na fakultet u Osijeku“, ispričao je jedan od svjedoka.

Jedan od putnika opisao je dramatične trenutke evakuacije: „Strojovođa je izletio iz svog prostora gdje upravlja vozom i krenuo vikati kako gori voz i morali smo iskakati van. Bilo je prestrašno, uplašili smo se, usred polja i blatnjavi smo se nekako dogurali do Dopsina.“Putnici su pohvalili i reakciju osoblja voza. „Pohvala za konduktera koji je pravovremeno reagirao, otvorio vrata od voza, pomagao putnicima iznijeti kofere i lične stvari i dodavao vatrogasne aparate kako bi se što prije ugasio požar“, poručila je putnica.

O incidentu se oglasile i Hrvatske željeznice. Iz HŽ Putničkog prijevoza saopćeno je da se požar dogodio u 20:15 sati na dizel-motornom vozu koji je saobraćao na relaciji Slavonski Šamac – Osijek, te da niko od oko stotinu putnika i članova osoblja nije povrijeđen,pišu Vijesti

Dodaju kako su vozovi te serije opremljeni dodatnom opremom za inicijalno gašenje požara, koja se automatski aktivirala, dok je osoblje dodatno saniralo plamen protupožarnim aparatima. Po putnike je u Dopsin upućen zamjenski voz iz Osijeka.

Facebook komentari