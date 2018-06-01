Uhapšen muškarac osumnjičen da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Prema dostupnim informacijama, osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.

Incident se dogodio jučer, kada je eksplozivna naprava bačena u dvorište porodične kuće. Tom prilikom niko nije povrijeđen, ali je na objektu i okolnoj imovini pričinjena veća materijalna šteta. Uviđaj su obavili pripadnici policije, koji su odmah pokrenuli intenzivnu istragu kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ovog događaja.

Motivi napada za sada nisu poznati, a istraga je u toku. Policija i tužilaštvo nastavljaju rad na prikupljanju dokaza i utvrđivanju eventualne povezanosti osumnjičenog s ovim krivičnim djelom.

Facebook komentari