Dalmaciju pogodila jedna od najjačih plima zadnjih decenija

Duž cijele obale more je izlazilo iz korita, prelijevalo se preko riva i ulica te ulazilo u prizemlja kuća i poslovnih objekata.

Situaciju su dodatno pogoršavali izuzetno jaki udari vjetra, koji su na pojedinim lokacijama dostizali orkansku snagu.remenske prilike obilježile su i velike temperaturne razlike – dok je na sjeverozapadu zemlje izmjereno svega dva stepena Celzijusa, na krajnjem jugu temperature su se penjale do ugodnih 18 stepeni. U pojedinim područjima padavine su sadržavale i čestice saharskog pijeska.Na Jadranu je dominantan meteorološki fenomen bilo snažno do olujno jugo. Najjači udar vjetra zabilježen je na Palagruži, gdje je izmjereno čak 137 kilometara na sat, dok su valovi, prema podacima s meteorološke plutače, dosezali visinu i do osam metara.

Kombinacija jakog juga i izrazito niskog atmosferskog pritiska dovela je do snažne ciklonalne plime, najveće ove godine i jedne od najizraženijih u posljednjih nekoliko godina.

Nivo mora porastao je za više od 70 centimetara, što je uzrokovalo poplave u niskim priobalnim područjima.Najkritičnije stanje zabilježeno je u Trogiru, dok su pod vodom bili i dijelovi Splita, uključujući Bačvice i Firule. Problemi su prijavljeni i u Vranjicu, Omišu, na Hvaru te u Vodicama.

Posebno teška noć bila je u Kaštelima, gdje se more izlilo na rivu i poplavilo okolne ulice.

Mještani su satima pokušavali zaštititi domove i poslovne prostore postavljanjem improviziranih barijera.Olujni vjetar izazvao je probleme i u Splitu, gdje su padale zaštitne ograde, pomjerani kontejneri i oštećene lakše konstrukcije,pišu Vijesti

Jedna od opasnijih situacija zabilježena je na Sućidru, u Vukovarskoj ulici.

