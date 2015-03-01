Hrvatska mijenja zakon o granici, nove kontrole za građane BiH?!

Glavna novost zakona je mogućnost privremenog ponovnog uvođenja kontrole na unutarnjim granicama, ne samo na cijeloj granici, već i na njenim pojedinim dijelovima. Odluka se donosi na prijedlog ministra unutarnjih poslova, što omogućuje brže reagiranje u kriznim situacijama, uključujući sigurnosne prijetnje, migracijske tokove i zdravstvene rizike.

Zakon predviđa i privremeno zatvaranje ili skraćivanje radnog vremena pojedinih graničnih prijelaza uz preusmjeravanje saobraćaja, uz obveznu proporcionalnost i obrazloženje mjera, navode hrvatski mediji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova formalno je definirano kao nadležno tijelo za vođenje savjetovanja s Evropskom komisijom o nadzoru unutarnjih granica.

Izmjene dolaze u trenutku kada više država članica, uključujući Njemačku, Austriju, Italiju, Francusku i Sloveniju, već koriste privremeni nadzor zbog migracija i sigurnosnih razloga. Hrvatska do sada nije primjenjivala ovu mjeru, no zakon sada stvara jasan pravni okvir za brzo djelovanje,pišu Vijesti

Evropska uredba ističe da države članice moraju obavijestiti Komisiju, Vijeće EU-a i Evropski parlament o eventualnom uvođenju kontrola, čime se povećava transparentnost i smanjuje mogućnost proizvoljnog ograničavanja slobode kretanja.

